Турэксперт объяснила, почему зимний отдых — это всегда приключение

Турэксперт Вероника Светлова рассказала, что зимний отдых — это всегда приключение.

В беседе с АБН24 эксперт отметила, что к такому путешествию следует готовиться заранее.

По словам специалиста, пиком зимнего бронирования на внутренние направления часто становится декабрь.

«Но есть и «окно возможностей» в январе, после новогодней суеты. Ищите горящие путёвки, но помните: на популярные даты лучше бронировать за три — четыре месяца», — добавила Светлова.

