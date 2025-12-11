В какой одежде не стоит подниматься на борт самолета

Педагоги по деловому этикету Лора Виндзор и Лора Акано, а также стилист Карин Лаудорф назвали неуместную на борту самолета одежду и обувь. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

В первую очередь специалисты обратили внимание на пляжную одежду и обувь. Например, футболки без рукавов, шлепанцы и шляпы с широкими полями.

«Очень большие шляпы могут быть непрактичны в ограниченном пространстве, а именно — у выхода на посадку или в самолете», — объяснила Лаудорф.

Кроме того, эксперты отметили пижамные наряды.

«Тапочки и пижамы в самолете демонстрируют отсутствие гордости за свою презентабельность», — заявила Акано.

Вдобавок собеседницы издания упомянули духи с резким запахом и неопрятный внешний вид.

«Никто не хочет чувствовать запах вашего пренебрежения гигиеной, а именно вонючие подмышки, жирные волосы, неприятное дыхание или немытые ноги!» — заявила Виндзор и призвала не ходить во время полета по самолету босиком и класть ноги на подлокотники.

