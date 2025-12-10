Какие документы надо брать с собой в путешествие за рулем

Взять с собой в дальнее путешествие на машине стоит не только связанные с правом управления, но и некоторые иные личные документы, сказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«В дальних путешествиях на автомобиле зачастую достаточно стандартного комплекта документов. Это водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на машину и страховой полис ОСАГО», — поделился он.

Если используется электронный полис ОСАГО, его лучше распечатать, продолжил эксперт.

«Чтобы у инспектора в другом регионе не возникло трудностей с проверкой его наличия. Если у водителя свежий автомобиль на гарантии, нелишним будет взять с собой сервисную книжку на случай обращения в дилерский центр в другом регионе», — отметил он.

Также эксперт добавил, что, как показывает опыт, будет уместно взять с собой полис ОМС и СНИЛС.

«На всех, кто едет в машине. На случай если потребуется обращаться за медицинской помощью, это очень сильно упростит документальную часть работы медиков», — подытожил он.

