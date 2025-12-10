Как защититься от инфекций во время заграничных путешествий

Туристы, собирающиеся посетить зарубежные страны, обязаны придерживаться санитарных и гигиенических норм, а также следовать правилам личной гигиены и профилактическим мерам.

Согласно данным, предоставленным региональным управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, в путешествиях наиболее распространены кишечные и респираторные заболевания. В связи с этим во время поездок крайне важно тщательно контролировать качество употребляемой пищи и воды, поддерживать чистоту рук и применять средства защиты от респираторных вирусов.

Эксперты советуют избегать употребления сырых продуктов и воды, не прошедших достаточную термическую обработку, а также воздержаться от еды в уличных торговых точках.

Перед употреблением фрукты, овощи и зелень следует тщательно промывать. В общественных местах рекомендуется соблюдать безопасное расстояние между людьми или использовать защитную маску.

В ситуациях, когда недоступно мытье рук с мылом и водой, следует использовать антисептики для рук, содержащие не менее 60% спирта.

Купание разрешено только в специально отведенных для этого местах, при этом следует избегать заглатывания воды. Обязательно принимайте душ до и после посещения бассейнов и аквапарков для уничтожения бактерий.

При подготовке к поездке рекомендуется узнать, необходима ли вакцинация перед отъездом, и заблаговременно проконсультироваться с врачом-инфекционистом.