Что такое ски-пасс и как он работает на горнолыжных курортах

Горнолыжный сезон официально открыт, а значит, многие уже выбирают, какой склон будут покорять в этом году. Те, кто посетит горнолыжный курорт впервые, столкнутся с необходимостью покупки специальной карты – ски-пасса. Рассказываем, зачем она нужна, как её купить и выбрать.

Ски-пасс: что это и как работает?

Ски-пасс – это специальная карта, которая используется на горнолыжных курортах для получения доступа к подъёмнику и трассам. Чаще всего это пластиковая карта, иногда бывают опции с браслетами или QR-кодами на телефоне. Ски-пасс прикладывается к турникету при каждом использовании подъёмника – он есть у каждого курорта, но различается по типу и уровню доступа.

Где купить?

Ски-пассы можно приобрести через кассу курорта и через официальный сайт. При выборе первого варианта нужно лишь найти специальную стойку на месте и в случае необходимости показать документы. Если же вы решите воспользоваться онлайн-покупкой, то предстоит заполнить небольшую анкету и получить ски-пасс по прибытии. Иногда покупка онлайн выгоднее, так как курорт предоставляет скидку.

Ski pass с английского переводится как «лыжный пропуск». Конечно, его используют не только лыжники, но и сноубордисты, однако за пропуском на склон закрепилось именно это название.

Из чего складывается стоимость ски-пасса?

Трасса. На некоторых курортах можно выбирать ски-пасс по уровню сложности трасс. Если выбирать только зелёные и синие трассы – это лёгкий и средний уровни – то карта обойдётся дешевле, чем на продвинутые красные и чёрные трассы. Это связано с высотой, расположением, популярностью и сложностью содержания трасс.

Время катания. Чем дольше вы планируете кататься, тем дороже ски-пасс. Дневное время дороже вечернего, так как спрос на такое катание выше.

Выбранный курорт. Речь не только про популярность, но и про инфраструктуру, размеры, удобство расположения и качество трасс. Чем выше эти показатели, тем дороже ски-пасс.

Сезон. Внутри одного сезона бывают деления на высокий, низкий и пиковый. Пиковый сезон – новогодние праздники, из-за повышенного спроса большинство курортов поднимают цены. Высокий сезон выпадает на зимние месяцы, наиболее благоприятные для катания. Конец осени и начало весны – низкий сезон, когда ездить на горнолыжный курорт не так популярно, в этот период цены самые демократичные.

Типы ски-пассов

Курорты вправе решать, какие ски-пассы предлагать своим гостям. Обычно есть выбор из нескольких вариантов. Сначала вы покупаете саму карточку, она стоит 100-200 рублей, а затем пополняете её или выбираете тариф. Иногда стоимость карты уже включена в тариф.

Виды ски-пассов

По количеству подъёмов. В этом случае вы можете выбрать два, 10 и даже 24 подъёма. На некоторых курортах предлагают пополнить карту на определённую сумму и платить за каждый подъём, стоимость подъёмов на разные трассы может отличаться. Так, самый дорогой – на красные и чёрные трассы, они самые сложные и высокие, а самый дешёвый, наоборот, – на зелёные и синие (лёгкие и средние по сложности).

По времени. Тут можно купить ски-пасс на три-шесть часов. Цена будет зависеть не только от выбранных трасс, но и от времени катания. Обычно дневное дороже вечернего.

На день. Иногда такие ски-пассы делятся по видам трасс, но чаще всего вы покупаете безлимит. Удобство в том, что вы оплачиваете его один раз и в течение дня не думаете о пополнении или времени и не считаете количество подъёмов.

Многодневный. Этот вариант подходит тем, кто приехал надолго и планирует кататься каждый день. Он будет выгоднее, чем покупать доступ по отдельности.

Сезонный. Этот вариант позволяет кататься в течение всего сезона и подходит профессионалам и большим любителям катания на лыжах и сноуборде. Его стоит выбирать, только если вы хотите приезжать на курорт часто или надолго, в этом случае он окупится.

Фаст-трек

На некоторых курортах есть опция фаст-трек – быстрый проход на подъёмник. Такая возможность увеличит стоимость многодневного абонемента на несколько тысяч рублей и однодневного – примерно на 1000 рублей. Она нужна на крупных курортах в пиковый сезон.

Детские и льготные ски-пассы

На горнолыжных курортах действует система скидок. Конечно, везде она разная, поэтому стоимость ски-пасса и условия его получения стоит уточнять в каждом конкретном месте. На некоторых курортах детей до пяти лет в сопровождении родителей пускают на спуски бесплатно. А детям до 14 или 16 лет ски-пасс продают со скидкой. Для подтверждения возраста необходимо предоставить свидетельство о рождении или паспорт.

Льготные ски-пассы есть не везде. Чаще всего они предоставляются пенсионерам, людям с ограниченными возможностями или ветеранам боевых действий. Для получения скидки понадобится документ, подтверждающий льготный статус.

Как сэкономить на ски-пассе?

Тут есть один важный совет – выбирайте с умом. Если ваша поездка не привязана к датам, то обратите внимание на период низкого сезона, когда ски-пассы дешевле. Дальше выбирайте тариф. Выгоднее всего брать ски-пасс на несколько дней сразу. Так вы сможете кататься без ограничений во время всего отдыха, при этом не будете переплачивать, как это было бы при покупке на каждый отдельный день.

Если же вы понимаете, что в этом сезоне посетите один и тот же горнолыжный курорт несколько раз, то разумным будет посчитать стоимость ски-пасса на все поездки вместе и сравнить её с сезонным абонементом. Есть вероятность, что при таком раскладе единоразовое большое вложение будет в разы выгоднее.

Рекомендуем заранее ознакомиться с прайсом на ски-пассы на официальном сайте, некоторые курорты предоставляют скидки на покупку онлайн.

Стоимость ски-пассов на курортах России

Мы собрали подборку из 10 популярных горнолыжных курортов России с ценами на ски-пассы. Это поможет вам понять, на какую сумму рассчитывать.

Цены актуальны на сезон-2025/2026 для взрослого человека на дневное катание (если курорт предоставляет выбор между дневным и вечерним ски-пассом). Цены могут колебаться в зависимости от сезона и выбранной даты.

Теперь вы знаете, зачем нужен ски-пасс и сколько он стоит. А значит, дело за малым – отправиться в горы и опробовать трассы.