Как выбрать отель для отдыха с собакой

Перед заселением с собакой в отель необходимо уточнить условия пребывания. Об этом «Газете.Ru» рассказала кинолог и специалист первой в России социальной сети для питомцев и их владельцев «Буп» Алина Гайсина.

«Первое, что нужно сделать — позвонить в отель и узнать детали. Многие принимают только кошек и собак декоративных пород весом до 5–10 кг. Экзотические и крупные животные часто под запретом», — заявила эксперт.

Гайсина рекомендовала узнать о допустимом виде, весе и размере питомца и уточнить размер доплаты и депозита. Она также посоветовала узнать, можно ли оставлять собаку одну в номере без переноски или клетки.

«На территории отеля обычно собаки должны быть на поводке и в наморднике (для крупных пород), кошки и мелкие животные — на поводках или шлейках. Иногда правила могут незначительно меняться. Но владелец всегда несет полную ответственность за поведение питомца и возможные повреждения», — отметила кинолог.

Еще один важный шаг, по словам эксперта, — подготовка документов.

«Чаще всего при заселении требуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках, иногда — справка о здоровье и обработке от паразитов. Без документов отель имеет право отказать в размещении», — предупредила Гайсина.

Она рекомендовала оценить инфраструктуру перед заселением в отель.

«Идеально, если рядом есть парк или зеленая зона для прогулок. Перед бронированием следует проверить наличие зон выгула, удаленность от шумных дорог и салютных площадок — это особенно критично для тревожных животных», — объяснила кинолог.

Эксперт обратила внимание на важность изучения отзывов.

«Посмотрите комментарии об обслуживании в отеле и обратите особое внимание на комментарии именно от владельцев с питомцами — там честно пишут, как персонал реагирует на шум, шерсть и другие нюансы», — заявила Гайсина.

Кинолог посоветовала также взять с собой привычные вещи, чтобы питомцу было комфортно в новом месте.

«Лежанка, переноска, миски, корм, поводок, намордник (при необходимости), любимые игрушки, пеленки — все это нужно везти с собой. Некоторые отели предоставляют welcome-набор, но лучше иметь свое. А также важным аксессуаром будет адресник, чтобы в случае потери питомца с вами могли оперативно связаться», — рассказала эксперт.

Тем, кто едет на природу, она рекомендовала взять репелленты для животных, чтобы дополнительно обезопасить от насекомых и клещей.