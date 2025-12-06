Перечислены лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

Авиабилеты — одна из самых затратных частей любого путешествия. Если знать несколько хитростей, можно покупать их чуть ли не вдвое дешевле. О том, как это сделать, «Мосленте» рассказал Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

Так, главное правило — чем раньше покупать билеты, тем цена ниже. Исследования показывают, что оптимальный срок для покупки авиабилетов — от 2 до 3 месяцев до вылета, особенно в высокий сезон. Однако в некоторых случаях, например, в низкий сезон, можно найти удачные предложения и за несколько недель до отправления, а то и за пару дней.

Но в последнем случае уж как повезет. Поэтому если вы четко привязаны к датам отпуска, то вам подойдет вариант с ранним бронированием.Также стоит учитывать дни недели. Как правило, авиабилеты дешевле всего в среду и четверг, в то время как в выходные цены часто поднимаются. Это связано с тем, что многие люди предпочитают планировать свои поездки на выходные дни, что увеличивает спрос и, соответственно, стоимость билетов», —

Кроме того, если имеется возможность менять даты вылета и возвращения, следует воспользоваться поисковиками, которые позволяют сравнивать цены на разные дни. Иногда разница в цене между вылетом в один день и в другой может достигать нескольких тысяч рублей. Также стоит рассмотреть различные аэропорты вылета и назначения.

«Если вы живете вблизи нескольких аэропортов, проверьте цены на рейсы из каждого из них. Иногда билеты из небольших региональных аэропортов могут быть значительно дешевле, чем из крупных международных хабов. Также обратите внимание на возможность стыковочных рейсов — они могут оказаться более выгодными, чем прямые. Часто дешевле покупать самому разные сегменты рейса с пересадкой. Правда, в этом случае надо закладывать побольше времени на собственно пересадку: в этом случае, если первый рейс прилетит позже и вы опоздаете на следующий сегмент, авиакомпания не будет вам ничего компенсировать, билет просто сгорит», — пояснил турагент.

Также существует множество онлайн-платформ и метапоисковиков, которые помогут найти лучшие предложения на авиабилеты. Таким образом можно сравнивать цены от разных авиакомпаний и находить наиболее выгодные варианты. Использование фильтров для настройки поиска позволит увидеть только те рейсы, которые соответствуют требованиям. Сейчас такие поисковики появились у многих банковских приложений, отметил Гажиенко.

Многие авиакомпании также предлагают программы лояльности, которые позволяют зарабатывать мили или баллы за каждую покупку. Эти мили можно использовать для получения скидок на будущие перелеты или даже для бесплатных билетов. Многие игнорируют такие варианты, однако иногда это позволяет значительно удешевить перелет, заключил специалист.

