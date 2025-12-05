Туристка не смогла улететь на отдых в Шарм-эль-Шейх, так как ей не удалось зарегистрировать на рейс Air Cairo 6-месячного ребенка. Билет на египетский курорт через агрегатор сначала купили только для матери, решив, что раз кроха будет без отдельного места, то проездной документ на него оформлять не надо. Однако это не так: все авиакомпании требуют, чтобы у младенца был билет. Одни предоставляют его бесплатно, другие берут небольшую сумму. В частности, у Air Cairo это 10% от взрослого тарифа.

Когда это выяснилось, женщина решила докупить билет на ребенка, но через форму на сайте агрегатора это сделать не удалось – пришлось звонить в службу поддержки. После разговора с сотрудниками сервиса, по словам туристки, она оплатила покупку.

Однако маршрутную квитанцию на ребенка не получила. А за 5 часов до вылета ей пришло уведомление от агрегатора, что перевозчик отказался регистрировать инфанта на рейс. Деньги за билеты обещали вернуть в течение месяца.

«Планы были сорваны, пришлось покупать билет у другой компании в 3 раза дороже, отпуск сдвинулся почти на неделю, – сетует туристка. – И варианта “не лететь” тоже нет: жилье и трансфер оплачены».

По словам экспертов, проблема у туристов, скорее всего, возникла из-за сбоя на этапе покупки проездного документа для ребенка. «Билет считается приобретенным только после того, как он оформлен – это важно», – отмечает гендиректор компании «Мой агент» Виктория Кизимова. У каждой авиакомпании свой алгоритм добавления инфанта, когда билет на взрослых уже куплен, но, если ребенок летит без места, проблем с этим обычно не возникает. Если документы на малыша не пришли, значит, они не были оформлены, говорит эксперт.

«В соответствии с Федеральными авиационными правилами перевозка младенца возможна исключительно при условии его отдельной регистрации в качестве пассажира и оформления на него индивидуального билета. Ключевое правило заключается в обязательном совместном бронировании взрослого и ребенка в рамках одной транзакции. Последовательная оплата, как в описанной ситуации, не соответствует установленному регламенту и не гарантирует корректное внесение ребенка в список пассажиров на рейс», – пояснил юрист компании «Байбородин и партнеры» Юрий Щербинин.

Туристам, оказавшимся в подобной ситуации, необходимо обратиться к агрегатору или напрямую в авиакомпанию и потребовать не «доплатить за инфанта», а переоформить первоначальное бронирование, включив в него малыша.

Вероятно, доплата без изменения первоначальной брони и привела к тому, что информация о младенце не была передана авиакомпании.

«Данное обстоятельство может квалифицироваться как технический сбой и ненадлежащее исполнение обязательств со стороны агрегатора, что, в свою очередь, является непосредственной причиной последующего отказа в регистрации ребенка. Если этот факт будет выявлен, туристы могут претендовать на компенсацию расходов на новые билеты», – отметил Юрий Щербинин.

