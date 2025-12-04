Пассажирам объяснили необходимость поднимать спинку кресла в самолете

Откинутая спинка кресла во время посадки или взлета самолета может привести к травмам в случае экстренной ситуации. Необходимость поднимать спинку объяснили пассажирам в The Times of India.

В материале указано, что взлет и посадка — самые ответственные и потенциально опасные части полета. Если что-то пойдет не так, пассажир должен резко среагировать и оказать себе помощь. Однако в положении полулежа это сделать труднее. Аналогичные правила действуют относительно откидного столика — он может помешать во время эвакуации пассажиров.

Ранее пассажирка самолета нашла способ помешать людям откидывать спинку кресла. Для этого ей понадобилась банка чипсов Pringles.