Что нужно брать в дальнее путешествие зимой на машине

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал в беседе с RT, какие вещи стоит взять с собой в дальнее путешествие на машине на случай происшествий.

© Freepik

«К любому ЧП готовым быть не удастся. Но какие-то минимальные стандартные вещи надо взять. Например, набор для ремонта колёс. Хотя это не столько для зимы», — отметил он.

Всё зависит от того, по какой дороге планируется путешествие, продолжил эксперт.

«Без сомнения, нужны запасные лампочки, совершенно точно. Без сомнения, нужен запас незамерзайки. Ну и если нет уверенности, что вся дорога будет хорошо убрана и удобна, то есть такая штука — пластины противоскольжения», — поделился он.

Они продаются парами и подкладываются под колёса, когда автомобиль начинает где-то буксовать, добавил Попов.

«Буксировочный трос надо также проверить. Чтобы он был хороший, а не красивый. Тогда всё получится», — подытожил он.

