New Straits Times: Малайзия возобновит поиски пропавшего самолета рейса MH370

Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на министерство транспорта. В ночь на 8 марта 2014 года самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предположительно, он упал в южной части Индийского океана. Поисковую операцию, длившуюся три года, финансировали несколько стран, однако обломки воздушного судна так и не были найдены. В марте малайзийские власти согласовали с американской компанией Ocean Infinity новые поисковые работы. В результате Ocean Infinity возобновит поиски обломков самолета на дне океана на 55 дней. В июне самолет с тремя пассажирами пропал с радаров вскоре после взлета в Венесуэле. Самолет Citation C550 вылетел из аэропорта Каракаса на остров Маргарита. По данным авиационных служб, в последний раз местонахождение судна зафиксировали в 15 милях к востоку от аэропорта Майкетии, вблизи горного массива Уарайра Репано. Власти Венесуэлы начали поисково-спасательную операцию в связи с пропажей.