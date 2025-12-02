Названы лучшие даты для бронирования туров

Чтобы существенно сэкономить на покупке летнего тура, надо оплатить его за 6-10 месяцев до поездки. Лучшие даты для бронирования россиянам назвала эксперт сервиса Onlinetours Светлана Герасимова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По ее словам, во время раннего бронирования туроператоры предлагают лучшие цены, чтобы заранее сформировать наполняемость рейсов и отелей. Кроме того, можно рассчитывать на рассрочку и оплачивать тур небольшими частями.

Еще один лайфхак — бронирование в последние момент.

«Бронировать билеты или путевки за несколько дней или недель до вылета — классика жанра для гибких и спонтанных путешественников. Это удобно, потому что так можно выловить максимальные скидки — иногда до 50 процентов», — указывает эксперт.

Если же хочется не только снизить цену, но и избежать толп туристов, следует рассмотреть поездки в низкий сезон. Например, на Мальдивы можно поехать с сентября по октябрь, а в Юго-Восточную Азию — с мая по июнь, до начала полноценного сезона дождей.

«У таких путешествий есть и риски: с погодой может все-таки не повезти. Например, в некоторых частях Шри-Ланки дожди в низкий сезон могут идти по несколько часов, а в Дубае иногда так жарко, что даже в море купаться становится неприятно», — объяснила Герасимова.

Ранее тревел-блогер дал советы россиянам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.