Как россиянам заполнить онлайн-карту прибытия в Китай

«Да когда заполнять эту вашу Arrival card?» – туристы слегка запутались со сроками оформления карты прибытия в Китай, которую теперь можно получать онлайн. «То говорят, что QR-код живет 24 часа и все делать надо перед вылетом. То теперь заполняйте раньше», – такие сообщения можно найти в соцсетях, посвященных путешествиям в КНР.

Иммиграционная служба Поднебесной действительно на днях призвала туристов заранее оформлять документ, распространив сообщение через авиакомпании и билетных агентов. Электронная Arrival Card появилась всего пару недель назад и, судя по усилиям властей, они очень хотят максимально отойти от бумажной работы.

Как выяснилось, заполнить ее можно не впопыхах, собирая сумки. В первых сообщениях о новинке действительно утверждалось, что процедуру надо пройти за 24 часа. Но на самом деле россияне практическим путем выяснили, что делать это можно гораздо раньше: «Прилетаю 4 декабря в Шанхай. За неделю оформил без проблем».

Можно выбирать и гораздо более поздние даты. В календаре приложения доступен любой день на три месяца вперед.

Туристов призывают перейти на онлайн-вариант Arrival card вместо бумажной, убеждая, что это позволит увеличить скорость прохождения аэропортовых процедур по прилете. И это похоже на правду.

«Даже не просили показать QR-код на паспортном контроле. Вся инфа уже видна на мониторе у пограничника», – делятся опытом россияне. «У нас на подходе к таможне стояли отдельные люди в синих пиджачках, которые говорили про QR, и отправляли некоторых к специальным терминалам заполнять. На самой границе уже не спрашивают ничего, но инфа у них есть».

