В АТОР рассказали, когда выгоднее всего бронировать летний отдых

Самые выгодные цены на летние туры — с января по март: в этот период у туроператоров проходят акции раннего бронирования. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Акции раннего бронирования по летнему сезону и на внутренних направлениях, и на зарубежных открываются в январе. Я бы стала прицениваться, выбирать уже со второй половины января и не затягивать до начала марта. Акции длятся до марта, но до конца марта, с учетом той глубины бронирования, которую мы видим сейчас, до конца марта может просто не остаться предложений по акциям», — сказала она.

Эксперт отметила, что по акциям раннего бронирования можно купить летний тур на 20-25% дешевле, чем летом.