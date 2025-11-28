Россиянам дали рекомендации при опоздании на самолет

Российским туристам дали рекомендации в случае опоздания на самолет. Их Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В случае, если все же имеется малейший шанс успеть на рейс, лучше зарегистрироваться на него по пути в аэропорт. «Это даст посадочный талон и сократит время», — говорится в материале. При этом, если пассажир летит без багажа, посадочный можно распечатать в автоматах, установленных в крупных воздушных гаванях. Также россиянам посоветовали изучить заранее схему терминала и смелее просить других пассажиров пропустить вперед в очереди.

От сдачи багажа специалисты рекомендовали отказаться в том случае, если времени совсем мало. «Багаж не примут после закрытия регистрации, даже если ты опоздал всего на минуту. Чемодан можно оставить провожающим или сдать в камеру хранения», — сказано в посте.

Если пассажир понимает, что точно опаздывает, необходимо как можно скорее сообщить об этом сотрудникам авиакомпании. Россиянам рассказали, что даже минута может повлиять на возврат тарифа или сохранение обратного билета. К тому же при пропуске рейса важно уточнить, возможно ли перебронирование.

Россиян призвали приезжать в аэропорт заранее, избегать коротких пересадок, а также не забывать следить за временем, находясь в терминале, потому что многие пропускают рейс «буквально за чашкой кофе».

Ранее россиянам дали советы на случай задержки рейса в аэропорту из-за плана «ковер». Им рекомендовали в числе прочего рассчитывать на собственные деньги, так как выдачи талона на обед можно ждать долго.