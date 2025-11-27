Названо идеальное время для дешевого отдыха у моря

Российский тревел-блогер назвал декабрь идеальным временем в году для дешевого отдыха у моря. Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, с 10 по 25 декабря стоимость перелетов и проживания в теплых странах будет значительно ниже.

«Перед самым пиком праздников на курортах затишье. Пока другие только мечтают об оливье, вы наслаждаетесь пустым пляжем и тишиной», — добавил он.

Россиянин объяснил, что именно в этот промежуток декабря гостиницы не заполняются, поэтому номера сдаются почти даром.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.