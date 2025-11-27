Сколько дней россияне будут отдыхать в январе и как организованы переносы выходных

Календарь новогодних каникул в 2026 году В этом году россиян ждут особенно длинные новогодние праздники. Январские каникулы продлятся на один день дольше, чем в прошлом году. Праздничные дни начнутся уже в среду, 31 декабря 2025 года и будут продолжаться до воскресенья, 11 января 2026 года включительно. Таким образом, последняя неделя уходящего года станет самой короткой: в ней будет всего два рабочих дня. Чтобы обеспечить гражданам такой длинный отдых без перерывов, правительство приняло решение перенести часть выходных дней. В 2026 году праздничные даты 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. В связи с тем, что эти дни являются нерабочими, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Выгодно ли брать отпуск в новогодние каникулы Накануне новогодних праздников многие ломают голову: стоит ли брать отпуск в январе, чтобы продлить новогодние каникулы или это просто трата драгоценных оплачиваемых дней. Практикующий бухгалтер и налоговый консультант Ольга Белоус предупреждает: смотреть только на деньги — почти всегда невыгодно. Рассчитываем стоимость отпускных в январе 2026: Берем стандартную формулу стоимости отпускного дня: зарплата за год / 12 месяцев / 29,3. Допустим, ваша зарплата — 100 000 руб. ежемесячно, в год — 1 200 000. Получается примерно 3412 руб. за день отпуска. Важно понимать, что отпускные в нашей стране привязаны к среднему заработку за год. А вот стоимость рабочего дня варьируется каждый месяц в зависимости от количества рабочих дней. В январе 2026 года из-за праздников рабочих дней всего 15. Соответственно, стоимость рабочего дня при зарплате 100 000 руб. составляет 6666 руб. Если работник решит продлить каникулы еще на неделю за счет отпуска с 12 по 18 января, отпускные составят: 3413 × 7 дней = 23 890 руб. А вот если бы эту неделю человек отработал, за 5 рабочих дней ему бы начислили 33 333 руб. (6666 × 5 рабочих дней). В итоге, отпускник в январе потеряет почти 10 тыс. руб. Гораздо более выгодный вариант — взять отпуск в конце декабря, если у вас остались в запасе неизрасходованные дни. Нюансы отпуска в январе Есть случаи, когда невыгодный с финансовой точки зрения отпуск становится настоящим кладом, отмечает Ольга Белоус. "Например, когда душе требуется настоящая перезагрузка, но времени на это вечно на хватает. В этом случае Новый год работает как удлинитель-"тройник": смело идите на неделю в отпуск сразу после новогодних каникул и отдыхайте 19 дней вместо 12", — рекомендовала бухгалтер. Однако отпуск в январе совершенно не стоит свеч, если: * каждый день для вас — "золотой гусь" (зарплата высокая или много подработки); * хочется получить максимальную выплату за январь; * работодатель привязывает ежемесячную премию к фактической явке. Помните: отпуск в январе стоит брать только ради длинного отдыха, а не ради большой выплаты.