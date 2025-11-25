Как пенсионерам получить путевку в санаторий на новогодние праздники

Для получения путёвки на новогодние праздники в санаторий пенсионерам в первую очередь необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, посоветовал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«У нас действует система, при которой региональные отделения соцзащиты ведут учёт граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение. Пенсионерам нужно подать заявление и представить необходимые документы, в первую очередь паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, и справку от врача», — отметил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что важным условием является наличие медицинских показаний для такого отдыха.

«Санаторий — это не просто место для отдыха, а лечебно-профилактическое учреждение. Поэтому обязательным этапом является посещение врача-терапевта в поликлинике, который определит, есть ли необходимость в оздоровлении и выдаст соответствующую справку по форме 070/у. Без этого документа оформление путёвки невозможно», — уточнил депутат.

Что касается финансирования, то здесь возможно несколько вариантов, предупредил собеседник RT.

«Частичная или полная оплата путёвки осуществляется за счёт средств регионального бюджета, а также средств Фонда социального страхования. Для отдельных категорий граждан, например для ветеранов труда или тружеников тыла, эта мера поддержки предоставляется в первоочередном порядке. Я рекомендую заранее уточнить в соцзащите, к какой категории вы относитесь и на какую компенсацию можете рассчитывать», — пояснил Чаплин.

Депутат также обратил внимание на сроки подачи заявлений.

«Чтобы успеть на новогодние каникулы, озаботиться этим вопросом нужно уже сейчас. Процесс рассмотрения заявления и подбора подходящей путёвки занимает время. Кроме того, необходимо понимать, что количество путёвок ограничено, и распределяются они в порядке живой очереди среди тех, кто подал документы и прошел медицинскую комиссию», — добавил он.

В заключение Чаплин призвал пенсионеров активно пользоваться своими правами.

«Государство создаёт возможности для оздоровления старшего поколения. Конечно, не всегда всё проходит гладко и где-то есть очереди, но мы постоянно работаем над улучшением этой системы. Не стесняйтесь обращаться за консультацией, отстаивать своё право на качественный отдых и укрепление здоровья», — резюмировал депутат.

