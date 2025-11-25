«Обману. Нет»: что должно насторожить путешественника при оформлении турпутевок

Багаж собран, список главных достопримечательностей составлен, осталось только дождаться оформления билетов. Вдруг раздается телефонный звонок, и турагент сообщает, что вылет не может состояться. Разочарование, паника, смятение — а затем понимание, что вы связались с мошенниками. MIR24.TV поговорил с экспертами о том, что должно насторожить при оформлении туристических путевок. Потерпевшие и эксперты разбирают схемы обмана, проводят социальные эксперименты и дают советы — как защитить себя и своих близких от преступников.

© Мир24

Как распознать поддельные веб-сайты?

Цифровизация туристической отрасли, с одной стороны, упростила процесс планирования путешествий, а с другой — открыла перед злоумышленниками новые возможности для обмана доверчивых туристов. Мошеннические схемы в сфере туризма эволюционируют параллельно с развитием технологий бронирования и оплаты услуг. Наиболее уязвимыми оказываются те категории путешественников, которые стремятся к максимальной экономии средств или планируют поездки в последний момент, не уделяя должного внимания проверке благонадежности контрагентов.

Надежда Капустина профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. «Фундаментальным принципом защиты от туристических мошенников выступает критическая оценка источников информации о предлагаемых услугах. Злоумышленники активно используют поддельные веб-сайты, имитирующие известные бренды, создают фиктивные страницы в социальных сетях и размещают заманчивые предложения на популярных площадках объявлений. Профессиональный подход к верификации туроператора или агентства предполагает проверку наличия компании в едином федеральном реестре туроператоров, изучение отзывов на независимых платформах, анализ юридических данных организации через открытые государственные базы».

Особую настороженность должны вызывать предложения с ценами, значительно отличающимися от рыночных в меньшую сторону, поскольку демпинг зачастую свидетельствует либо о низком качестве услуг, либо о мошеннической природе предложения.

Технологическая грамотность путешественника становится неотъемлемым компонентом безопасности, особенно когда речь заходит о бронировании жилья через онлайн-платформы, как отмечает в интервью Надежда Капустина. Именно на них мошенники создают фальшивые объявления с привлекательными фотографиями несуществующих объектов или используют изображения реальной недвижимости без согласия владельцев.

«Защитные механизмы включают использование исключительно проверенных агрегаторов с системой гарантий и страхования, отказ от прямых переводов денежных средств на личные счета арендодателей в обход официальных платежных систем платформы, — продолжает Надежда Капустина. — Еще одним обязательным моментом является внимательное изучение условий отмены бронирования и политики возврата средств. Все коммуникации с предполагаемым арендодателем рекомендуется осуществлять через защищенные каналы сервиса, а любые попытки перевести общение в мессенджеры или электронную почту с целью завершения сделки вне платформы следует расценивать как тревожный сигнал».

Юридическая грамотность туриста

Александр Патешман независимый финансовый эксперт «При выборе и покупке тура обязательно спрашивайте договор, где прописаны обязательства сторон, условия оплаты, сроки. Никогда не платите переводом на карту или переводом по номеру телефона. Потом можно оспорить операцию, деньги вернуть, их спишут с недобросовестного продавца товара. Если возможно, то оплатите поставщику услуги без посредников. Если покупаете тур, спрашивайте, как напрямую заплатить за билеты или за экскурсию. Здесь даже можно сэкономить. Если турагент говорит, что у него прямые договора с гостиницами, то лучше проверьте на сайтах бронирования. Посмотрите, действительно ли это так? Пересчитайте тот же самый тур самостоятельно, возможно, это будет дешевле. Или купите необходимые услуги у туроператора отдельно, а не «Все включено».

Финансовая безопасность при оплате туристических услуг требует соблюдения строгих протоколов, включающих использование защищенных методов платежей с возможностью оспаривания транзакций. В этом случае рекомендуется использование банковских карт с технологией 3D Secure или специализированных платежных систем для путешественников.

Категорически не рекомендуется осуществлять предоплату наличными средствами без получения соответствующих документов, переводить деньги на карты физических лиц, представляющихся сотрудниками туристических компаний, или использовать криптовалюты для оплаты туров. Все перечисленные транзакции практически невозможно отследить или отменить.

Дмитрий Морковкин доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. «Разумная предосторожность предполагает разделение крупных платежей на несколько этапов с привязкой к конкретным услугам и датам, так как это позволит минимизировать потенциальные потери в случае выявления признаков мошенничества на ранних стадиях взаимодействия с поставщиком услуг. Документальное оформление туристических услуг представляет собой юридический фундамент защиты прав потребителя. Каждый этап взаимодействия с туроператором или поставщиком услуг должен сопровождаться получением и тщательным изучением договорной документации, включающей детальное описание предоставляемых услуг, условия их оказания, порядок разрешения споров и механизмы компенсации в случае невыполнения обязательств».

Юридически грамотный турист обращает внимание на наличие печатей и подписей уполномоченных лиц. Проверяет соответствие реквизитов в договоре данным из официальных реестров, сохраняет всю переписку и подтверждения платежей. Особую значимость приобретает страхование ответственности туроператора. Именно оно, как говорит Дмитрий Морковкин, в случае банкротства или недобросовестного исполнения обязательств позволит туристу получить компенсацию через фонд персональной ответственности, хотя размер возмещения может и не покрывать полную стоимость тура.

Психологические аспекты противодействия мошенничеству связаны с пониманием манипулятивных техник, применяемых злоумышленниками для создания искусственного дефицита времени на принятие решения, формирования иллюзии уникальности предложения или использования социального давления через поддельные отзывы и рекомендации.

Критическое мышление требует от потенциального туриста умения распознавать признаки психологического давления. К ним относятся ограниченные сроки действия специальных предложений, настойчивые требования немедленной оплаты, уклончивые ответы на конкретные вопросы о деталях услуг или юридическом статусе компании.

«Профессиональный и добросовестный поставщик туристических услуг всегда предоставит клиенту достаточно времени для обдумывания решения, охотно ответит на все вопросы и предоставит исчерпывающую информацию о своей деятельности, лицензиях и гарантиях», — подытожил Дмитрий Морковкин.

«Консульство не успело рассмотреть паспорт»: популярные мошеннические схемы

Существует несколько видов мошенничества в сфере туризма: первый и самый распространенный вид обмана — оформление страховки от невыезда. Когда страховка оформлена, турагент накануне выезда сообщает, что консульство якобы не успело рассмотреть паспорта путешественников и вернуло их турагенту без виз, после чего турагент предлагает путевку в безвизовую страну за те же деньги.

Ратмир Плиев руководитель юридического бюро, адвокат «На деле — турагент не оформлял никакой страховки и даже не подавал паспорт путешественника в консульство. Он просто дождался предельного срока и за те же деньги предложил путешественнику более дешевый тур, а разницу в стоимости тура, цену страховки и визового сбора положил себе в карман. Всегда проверяйте — если паспорт поступил в консульство, должны быть официальные отметки, либо о визе, либо об отказе в получении визы».

Следующий вид мошенничества заключается в составлении некорректного договора. В нем мошенники, действующие под видом турагентства, прописывают, что не продают вам тур, а оказывают консультационные услуги по сбору документов. Когда все сроки прошли, и поездка сорвалась, путешественнику предъявляют подписанный им же самим, при оформлении договора, акт оказанных услуг, по которому он не имеет никаких претензий к турагенту.

Избежать этого можно просто: внимательно изучайте документы, которые вам дают на подпись, и отдавайте деньги только с оформлением кассовых документов.