Эксперт рассказал, как новые технологии помогают в планировании путешествий

Сегодня цифровые технологии стали помощниками в планировании путешествий, которые предлагают направления для поездки, упрощают поиск необходимых билетов и подбирают комфортные отели. Об этом «Известиям» рассказал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

Эксперт рассказал, что сервисы анализируют все больше действий интернет-пользователя, благодаря чему персональные рекомендации становятся точнее.

«Используя машинное обучение и рекомендательные системы, многие компании могут составлять портрет пользователя: какие направления он просматривал, какие места сохранял в избранное и куда ездил раньше. На основе такой информации формируются персонализированные предложения для отдыха — например, какие направления стоит выбрать для следующей поездки, в какое кафе сходить. Это уменьшает рутину при поиске и делает выбор быстрее и проще», — объяснил специалист.

Он отметил, что благодаря цифровым технологиям упростилось и планирование поездок: ИИ-технологии могут подобрать билеты, найти жилье, а также составить маршруты и расписание. По словам Островерхого, искусственный интеллект реагирует быстрее, чем пользователь, который собирает информацию вручную. В итоге удается сократить время подготовки поездки и избавить путешественника от необходимости решать большинство организационных вопросов.

Помимо этого, цифровые технологии помогают ориентироваться на новом месте. Специалист рассказал, что камера телефона позволяет быстро получить информацию об объектах, а дополненная реальность отображает подсказки прямо поверх реального пространства. Также одним из главных инструментов навигации стали голосовые запросы, отметил эксперт.

Он добавил, что ИИ-технологии помогают и в покупке билетов, на стоимость которых влияют сезонность, спрос, расписание авиакомпаний и праздничные события.

«Чтобы разобраться в этой динамике, сервисы анализируют большие массивы уже существующих данных, сравнивают текущую цену с тем, как рынок вел себя раньше и прогнозируют снижение или увеличение стоимости с опорой на ИИ-модели. Из этого анализа появляется календарь цен, который помогает понять, когда покупать билеты будет выгоднее всего. Этот календарь уменьшает риск переплаты», — объяснил Островерхий.

