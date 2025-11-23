Можно ли доверить ИИ планирование путешествия и чем это чревато

Нейросети предлагают туристам несуществующие достопримечательности и запутанные маршруты
«Реальность на сегодня такова, что полностью доверять искусственному разуму не стоит ни в каком вопросе» – к такому выводу пришли подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», попытавшись воспользоваться ИИ для планирования путешествий.
Одна из них предложила нейросети вообразить себя крутым турагентом и подобрать видовые отели недалеко от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Из 4 выданных вариантов 2 оказались несуществующими, еще один расположен в 2,4 км от станции метро «Гостиный двор» – вряд ли для туриста, желающего жить в двух шагах от главной улицы города, это рядом.
Кроме того, выяснилось, что цифровой помощник умеет прекрасно генерировать достопримечательности. Например, по нашему запросу, что посмотреть в Петрозаводске, он предложил посетить дом Фабиана Геккера, сообщив, что это памятник архитектуры.
«Что-то новенькое. Живу в Петрозаводске, хотела бы на него глянуть», – отреагировали в комментариях.
Ни на каких других ресурсах дом Фабиана Геккера не упоминается.
«Мне тоже чат на запрос несуществующие достопримечательности и музеи придумал в одном городе. Этот город на моей родине, поэтому знаю, что там такого нет. Когда я ему об этом сказала, он согласился и извинился», – говорит еще одна подписчица.
А еще ИИ может составлять нелогичные маршруты.
«Присылал покритиковать маршрут по Вьетнаму. Там предлагалось зачем-то дважды переместиться через полстраны туда и обратно. Вместо того чтобы посмотреть две локации рядом, а потом лететь в дальние», – рассказала турагент. «Нейросеть очень плохо делает маршруты – сам много раз в этом убеждался. Особенно бесплатная версия», – подтвердил турист.
Но некоторые «сотрудничеством» с искусственным разумом вполне довольны:
«Мне отличный тур по незаезженной Италии составил. Правильно ввести условия и потом просто расстояния сверить. Съездили в сентябре – оказалось даже лучше, чем ожидали. Завтра лечу в Тунис в отель рекомендованный ИИ на талассотерапию».
А кто-то уже предсказывает сценарий дальнейшего развития туристического бизнеса в эпоху постпостмодерна:
«Шаг 1: ИИ придумывает несуществующую достопримечательность. Шаг 2: толпы туристов бродят в недоумении, разыскивая несуществующую достопримечательность. Шаг 3: кто-то умный создает эту достопримечательность (или просто вешает табличку) и делает на этом свой маленький бизнес».