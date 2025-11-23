Можно ли доверить ИИ планирование путешествия и чем это чревато

«Реальность на сегодня такова, что полностью доверять искусственному разуму не стоит ни в каком вопросе» – к такому выводу пришли подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», попытавшись воспользоваться ИИ для планирования путешествий.

© tourdom.ru

Одна из них предложила нейросети вообразить себя крутым турагентом и подобрать видовые отели недалеко от Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Из 4 выданных вариантов 2 оказались несуществующими, еще один расположен в 2,4 км от станции метро «Гостиный двор» – вряд ли для туриста, желающего жить в двух шагах от главной улицы города, это рядом.

Кроме того, выяснилось, что цифровой помощник умеет прекрасно генерировать достопримечательности. Например, по нашему запросу, что посмотреть в Петрозаводске, он предложил посетить дом Фабиана Геккера, сообщив, что это памятник архитектуры.

«Что-то новенькое. Живу в Петрозаводске, хотела бы на него глянуть», – отреагировали в комментариях.

Ни на каких других ресурсах дом Фабиана Геккера не упоминается.

«Мне тоже чат на запрос несуществующие достопримечательности и музеи придумал в одном городе. Этот город на моей родине, поэтому знаю, что там такого нет. Когда я ему об этом сказала, он согласился и извинился», – говорит еще одна подписчица.

А еще ИИ может составлять нелогичные маршруты.

«Присылал покритиковать маршрут по Вьетнаму. Там предлагалось зачем-то дважды переместиться через полстраны туда и обратно. Вместо того чтобы посмотреть две локации рядом, а потом лететь в дальние», – рассказала турагент. «Нейросеть очень плохо делает маршруты – сам много раз в этом убеждался. Особенно бесплатная версия», – подтвердил турист.

Но некоторые «сотрудничеством» с искусственным разумом вполне довольны:

«Мне отличный тур по незаезженной Италии составил. Правильно ввести условия и потом просто расстояния сверить. Съездили в сентябре – оказалось даже лучше, чем ожидали. Завтра лечу в Тунис в отель рекомендованный ИИ на талассотерапию».

А кто-то уже предсказывает сценарий дальнейшего развития туристического бизнеса в эпоху постпостмодерна: