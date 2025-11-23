Турэксперт рассказал об ошибках при бронировании отелей

Тревел-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал об основных ошибках при бронировании отелей.

«Пользователь видит привлекательную цену на главной странице, но не замечает, что к ней добавятся налоги, сборы за уборку или плата за парковку», — привёл пример специалист в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, также в числе ошибок нередко встречаются невнимательность к правилам отмены бронирования и выбор местоположения отеля.

Ранее гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru рассказал, что Москва и Санкт-Петербург остаются самыми популярными направлениями для внутреннего туризма на Новый год.