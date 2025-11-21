У путешественников появился повод запастись долларами и евро

Доллар заметно подешевел к рублю. Днем 21 ноября за американскую валюту давали на межбанковском рынке менее 78,5 руб., на Forex – и вовсе 76,55 руб. Официальный курс, установленный ЦБ на предстоящие выходные, снижен на 1,71 руб. и составил 79,02 руб. Ранее доллар «пробивал сверху» отметку в 80 руб. более полутора месяца назад.

© РИА Новости

Финансисты объясняют благоприятную для рубля динамику позитивными геополитическими новостями, а также приближающимся налоговым периодом – скоро экспортерам предстоит продавать валютную выручку, чтобы расплатиться с бюджетом. Впрочем, фундаментальных экономических причин для долгосрочного укрепления рубля пока не просматривается. По прогнозу, которым поделился с порталом «ТурДом» директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель высшей школы бизнеса ВШЭ Ярослав Кабаков, к Новому году доллар может вновь несколько подрасти, а на горизонте 2–3 месяцев – превысить 85 руб.

Так или иначе, у туристов, планирующих отдых за границей в зимние праздники, сейчас благоприятный момент для покупки иностранной наличности. По состоянию на 17:30 доллары предлагались во многих обменниках московских банков дешевле 80 руб. Например, в отделениях «Юнистрима» – по 79,40 руб., Банка Финам – по 79,70 руб., в Совкомбанке – по 79,85 руб., в офисах Банка Казани – за 79,89 руб. В Сбере курс повыше – 80,80 руб. Купюры нового образца (после 2006 года выпуска) некоторые обменники продают на 1–1,5 руб. дороже. Туристам надо иметь в виду, что в некоторых странах «старые» доллары (более ранних серий) могут не принимать или обменивать по менее выгодному курсу.

Наличные евро в отделениях московских банков сегодня можно приобрести от 92,80 руб.