Туристам рассказали, что делать при встрече с опасной медузой

Туристов напугало сообщение СМИ о том, что 60-летняя россиянка едва не погибла на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как ее ужалила ярко-голубая медуза. Как утверждает телеграм-канал Shot, случай произошел в Дубае – женщине резко стало плохо. У нее возник отек Квинке. Очевидцы первыми начали реанимировать пострадавшую.

Редакция TourDom.ru попросила прокомментировать произошедшее специалистов по изучению морской фауны. Биолог Никита Корнилов предположил, что инцидент с россиянкой в ОАЭ скорее можно отнести к единичному случаю:

«Воды ОАЭ, безусловно, не опасны, но медузы или морские змеи там присутствуют. И многих туристов это удивляет. Медузы – это планктон, их всегда несет куда-то течением. Они сами по себе практически не могут плавать. Туристам, чтобы избежать последствий от встречи с ними, помогут только внимательность и осторожность».

Чаще всего в Дубае этих обитателей можно встретить с мая по сентябрь. Пик приходится на июнь-июль. Сейчас наткнуться на медузу во время плавания крайне сложно. Это подтверждают и страховщики – обращений туристов с подобными проблемами в последнее время зарегистрировано не было:

«Бывает тяжелая форма аллергической реакции, контактные дерматиты при контакте с морскими животными. Отек Квинке как диагноз ставится очень редко», – пояснила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Если вас все-таки ужалила медуза, то вот рекомендации от биологов. Нужно немедленно лечь и промыть место ожога. Сделать это следует морской водой, а не пресной.

«Остатки щупалец медузы убираются с помощью пинцета, ни в коем случае нельзя трогать их руками. После нужно обработать конечность либо уксусом, либо чем-то подобным, но не спиртом», – поделился Корнилов.

В случаях сильной аллергической реакции необходимо обратиться к медикам – они назначат лечение. Пострадавшему нельзя давать засыпать, необходимо поддерживать его в сознании.

