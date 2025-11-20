Юрист объяснил, за какие долги могут запретить выезд за границу

Запрет на выезд за границу может быть наложен не только из-за задолженностей по кредитам, но и за неуплату алиментов, штрафов ГИБДД, коммунальных услуг или налогов, если их сумма превышает установленные законом пороги. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

© РИА Новости

«Если в отношении должника заведено исполнительное производство, пристав имеет право вынести постановление об ограничении выезда за границу», — пояснил эксперт.

Собеседник RT уточнил, что ограничение применяется, если задолженность по налогам, штрафам или коммунальным услугам превышает 30 тыс. рублей, а по алиментам или возмещению вреда здоровью — 10 тыс. рублей.

Также, по его словам, выехать не сможет человек, не исполнивший требование неимущественного характера, например, о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребёнка.

Специалист рассказал, что узнать о наличии запрета можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», направлением запроса в Банк данных исполнительных производств, с помощью мониторинга почтовых оповещений и личной электронной почты или обратившись лично в подразделение ФССП по месту жительства.

Игнорировать почтовые уведомления от приставов бессмысленно — даже в случае их неполучения должник считается предупреждённым, подчеркнул Соловьёв.

Юрист добавил, что даже после погашения долга и отмены ограничения приставом, информация должна поступить в пограничную службу.

Этот процесс занимает время, поэтому проверять наличие задолженностей и решать проблемы с запретами необходимо заранее, до планирования поездки, заключил собеседник RT.

