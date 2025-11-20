Педиатр Шурганова рассказала, как подготовить малыша к путешествию на самолете
Планируя семейный отпуск с маленьким ребенком, родители сталкиваются с множеством вопросов. Стоит ли отправляться в далекие края? Можно ли взять малыша в самолет? Об этом рассказывает врач-педиатр детской поликлиники №2 Горбольницы №2 города Тулы им. Е.Г. Лазарева, Полина Шурганова.
Подготовка ребенка к авиаперелету
Педиатр рекомендует избегать перелетов с младенцами до трех месяцев из-за риска инфекций.
Оптимальный возраст для первого полета – от 3 до 6 месяцев. Перед поездкой нужно пройти полное медицинское обследование, включая консультацию у хирурга, окулиста и невролога, сдачу анализов и УЗИ, отметила врач в беседе с Тульской службой новостей.
Противопоказания для перелетов:
- Недоношенность;
- Проблемы с дыхательной системой;
- Острые инфекции;
- Нарушения нервной системы;
- Врожденные пороки сердца;
- Обострение хронических заболеваний.
Как сделать полет комфортным: Кормите ребенка во время взлета/посадки, одевайте по погоде, подготовьте сменную одежду и влажные салфетки. Если ребенок на искусственном вскармливании, возьмите запас смеси и бутылочек. Планируйте перелет с учетом режима сна.
Что делать, если укачивает: Измените позу, дышите глубоко, ограничьте зрительную активность и ешьте легкоусвояемую пищу за 1-2 часа до вылета. Выбирайте место в центральной части самолета и избегайте резких запахов. При сильной укачке проконсультируйтесь с педиатром о средствах от укачивания.
Реакция на медикаменты и аллергию: Перед полетом обсудите с педиатром прием безрецептурных препаратов. При аллергии имейте при себе антигистаминные средства.