Как подготовить малыша к путешествию на самолете

Планируя семейный отпуск с маленьким ребенком, родители сталкиваются с множеством вопросов. Стоит ли отправляться в далекие края? Можно ли взять малыша в самолет? Об этом рассказывает врач-педиатр детской поликлиники №2 Горбольницы №2 города Тулы им. Е.Г. Лазарева, Полина Шурганова.

Подготовка ребенка к авиаперелету

Педиатр рекомендует избегать перелетов с младенцами до трех месяцев из-за риска инфекций.

Оптимальный возраст для первого полета – от 3 до 6 месяцев. Перед поездкой нужно пройти полное медицинское обследование, включая консультацию у хирурга, окулиста и невролога, сдачу анализов и УЗИ, отметила врач в беседе с Тульской службой новостей.

Противопоказания для перелетов:

Недоношенность;

Проблемы с дыхательной системой;

Острые инфекции;

Нарушения нервной системы;

Врожденные пороки сердца;

Обострение хронических заболеваний.

Как сделать полет комфортным: Кормите ребенка во время взлета/посадки, одевайте по погоде, подготовьте сменную одежду и влажные салфетки. Если ребенок на искусственном вскармливании, возьмите запас смеси и бутылочек. Планируйте перелет с учетом режима сна.

Что делать, если укачивает: Измените позу, дышите глубоко, ограничьте зрительную активность и ешьте легкоусвояемую пищу за 1-2 часа до вылета. Выбирайте место в центральной части самолета и избегайте резких запахов. При сильной укачке проконсультируйтесь с педиатром о средствах от укачивания.

Реакция на медикаменты и аллергию: Перед полетом обсудите с педиатром прием безрецептурных препаратов. При аллергии имейте при себе антигистаминные средства.