Турагентам посоветовали приготовиться к контрольным закупкам

Турагентам стоит ожидать повышенного внимания со стороны налоговых органов – как до Нового года, так и после. А именно, вырастет число контрольных закупок.

Бухгалтер в сфере туризма Дарья Барыгина высказала предположение, что в ФНС существует план по штрафам, и руководство Службы намерено его выполнить:

«В туризме же это вылилось в контрольные закупки в офисах тех турагентов, которые либо арендуют кассу в облаке, либо вообще не имеют ее».

По наблюдениям бухгалтера, контрольные закупки внезапно появились у турагентов во второй половине года и поначалу воспринимались как случайность, сейчас же стали происходить чаще:

«И можно уверенно утверждать, что это тренд и нас ждет рост таких проверок в будущем».

В зоне риска – те турагенты, которые имеют офис, но не имеют в нем физической кассы, ограничиваясь арендуемой в облаке. Если во время контрольной закупки налоговики, которые под видом туристов заключат договор и оплатят тур, не получат чек, будет составлен акт и турагенту вынесено предупреждение. В случае повторного нарушения придется ответить рублем.

«Турагент сформирует кассовый чек в электронном виде и даже направит его “клиенту” – все равно будет акт о непредоставлении чека. Вы обязаны предоставлять бумажные чеки при непосредственном взаимодействии с туристом», – предупреждает Дарья Барыгина.

Если же турагент окажется вдруг «оптимизатором», составят акт о неприменении кассы при расчете и штраф выпишут сразу – до 50% от суммы расчета для ИП (но не менее 10 тыс. руб.) и до 100% для ИП (не менее 30 тыс. руб.) плюс персональные санкции в отношении директора. Могут, кстати, обратить внимание на мелочи – например, адрес офиса не совпадает с адресом кассы или в чеке не верно указан кассир.

Несмотря на то что до 2030 года действует мораторий на проверки малого бизнеса, к проверкам применения контрольно-кассовой техники, включая контрольную закупку, как напоминает основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, он не относится. «Плановые проверки по-прежнему не проводятся, но в случае выявления каких-то нарушений, либо наличия жалоб, либо индикаторов риска, может быть проведена любая проверка. А что касается применения контрольно-кассовой техники, то в этом году мораторий на внеплановые проверки не действует, о чем есть письмо ФНС России от 11 апреля 2024 года», – прокомментировал эксперт.

