Как правильно организовать поездку большой семьей

Совместная поездка большой семьей — важное и ответственное мероприятие. Чтобы путешествие прошло гладко, необходимо тщательно продумать не только ключевые моменты, но и незначительные детали. Именно тогда каждый участник процесса привезет домой только позитивные впечатления. Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина рассказала «Вечерней Москве», как распределить обязанности на отдыхе между членами семьи так, чтобы все могли отдохнуть в равной степени.

© Unsplash

Ехать туда, где будет интересно всем!

Важнейшим фактором в организации семейной поездки является выбор направления. Отдых должен быть интересен каждому домочадцу: детям, бабушке с дедушкой и, конечно, родителям. Так, например, в Турции понравится как молодежи, так и старшему поколению. Отели по системе «все включено», наличие детского меню (для малышей), развлекательные шоу с аниматорами (для детей более старшего возраста) — все это покрывает потребности разных категорий туристов. Насыщенные экскурсионные программы, отдых на побережье, морские прогулки также подойдут для современных бабушек и дедушек. Романтические круизы, бутики, рестораны, аренда яхт, ночные вечеринки и дайвинг — отличный вариант для влюбленных пар.

Турция — далеко не единственный вариант оптимального направления для совместного отдыха. Аналогичные программы предлагает и Египет, а также Сочи или Абхазия. Насыщенный семейный отдых может быть и в Грузии, особенно если в вашей семье любят природу, свежие фрукты и колоритные пейзажи. Подходящих туров для разновозрастных групп хватает и в мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге. Впечатляющие исторические достопримечательности и культурные объекты — для бабушек и дедушек; романтические зеленые парки, фонтаны и речные прогулки — для родителей; парки аттракционов, музеи и инновационные выставки — для детей.

Делегируйте обязанности, чтобы не выгореть до начала отдыха

Сборы в совместную поездку — пожалуй, одно из самых сложных испытаний. Никогда не пытайтесь «тянуть» все на себе. Такая стратегия неминуемо приведет к выгоранию до начала отдыха. Настраивайтесь на делегирование обязанностей между всеми членами семейства, исходя из возможностей каждого. Например, вы отвечаете за покупку авиабилетов, бронирование номеров и сбор аптечки. Супруг закрывает все бытовые вопросы в доме — вовремя оплачивает коммунальные платежи и налоги, покупает необходимые товары и вещи в магазине, решает, с кем оставить домашнего кота во время поездки, и так далее. Если в семье есть старшие сестры или братья — пусть они добросовестно помогают младшим собрать дорожные сумки. Не уверены, что вторая половинка и дети справятся со всем самостоятельно? Тогда заранее напишите всем списки. Мужу — конкретный перечень покупок в магазине, старшим детям — то, что должно лежать у них и у младших в чемоданах. Также при желании и возможности всех сторон можно привлечь к помощи бабушек и дедушек, чтобы они проконтролировали внуков, а заодно собрали и свои вещи тоже, если они присоединятся к поездке.

Планирование не позволит потерять контроль

Пусть каждый путешественник в вашей семье заранее составит себе примерную программу отдыха. Разумеется, кроме маленьких детей, которые зависят от взрослых. Это поможет избежать эмоциональных вопросов и претензий из серии «куда же мы сейчас пойдем?» или «но ведь океанариум еще не открыт, а мы уже приехали!». Пусть у всех членов семьи будет хотя бы по два–три варианта желаемого досуга на каждый день. Планирование поможет вам чувствовать себя уверенно и не растеряться на месте.

С другой стороны, даже в полностью продуманной поездке всегда могут возникнуть «отклонения от заданного курса». Нужно быть морально готовыми к внезапному появлению новых идей и маршрутов — главное, чтобы всем было интересно.

Обязательно проговаривайте свои ожидания друг перед другом и учитывайте интересы каждого члена семьи. Не исключено, что ваши родители окажутся самыми активными путешественниками, а дети захотят лениво лежать на пляже. Не ругайтесь со своими домочадцами и не заставляйте их проводить время так, «как договаривались». Подстраивайтесь под ситуацию и настроение близких людей, и тогда поездка пройдет отлично!

