Как организовать отдых для всей семьи

Заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина рекомендовала не пытаться организовать семейный отдых в одиночку.

«Никогда не пытайтесь тянуть всё на себе. Такая стратегия неминуемо приведёт к выгоранию до начала отдыха. Настраивайтесь на делегирование обязанностей между всеми членами семейства, исходя из возможностей каждого», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, также следует понимать, что выбор направления должен быть интересен каждому домочадцу: детям, бабушке с дедушкой и самим родителям.

