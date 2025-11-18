Как сэкономить на отдыхе на горнолыжном курорте в новогодние праздники

Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина рассказала, как сэкономить при организации отдыха на горнолыжном курорте на новогодних праздниках.

© РИА Новости

На российских горнолыжных курортах в новогодние праздники в этом году аренда квартиры обойдётся примерно в 7 тыс. рублей в сутки, загородного дома — в 17 тыс., поделилась она с NEWS.ru.

Самые выгодные предложения доступны при раннем бронировании. При выборе жилья эксперт посоветовала учитывать его удалённость от склонов, обратив внимание, что это тоже влияет на цену.

Чтобы избежать лишних трат при транспортировке собственного снаряжения для катания, лучше заранее уточнять условия у перевозчика. Арендующим снаряжение следует сравнивать цены и искать более выгодные варианты.

«И наконец, изучите сайты курортов на предмет скидочных карт, абонементов на несколько дней или вечерних ски-пассов — такие предложения помогают кататься больше, а платить меньше», — добавила эксперт.

