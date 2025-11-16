В Роскачестве рассказали, что делать при отмене тура

Новогодние праздники в начале 2026 года станут самыми продолжительными за последние несколько лет. У россиян будет 12 дней, чтобы вырваться из привычной обстановки и получить новые незабываемые впечатления. Например, отправиться в увлекательное путешествие. Но как быть, если человек уже купил путевку, оформил страховку и почти собрал чемоданы в дорогу, а поездка отменилась по не зависящим от него причинам? Пошаговый план действий читателям «Парламентской газеты» предложил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Писать и требовать

Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, если туроператор или турагент не выполняет условия договора, предусматривает статья 6 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». При этом ответственность за обязательства по договору о реализации туристского продукта, который заключает турагент как от своего имени, так и от имени туроператора, несет последний.

«План действий при аннулировании тура во многом зависит от того, продолжает туроператор свою деятельность или нет», — сказал «Парламентской газете» Игорь Поздняков.

В первом случае, если туроператор отменил тур, но не вернул деньги за путевку, потребителю следует отправить ему письменную претензию. В ней можно заявить требование не только о возврате потраченной суммы, но и о компенсации морального вреда и убытков, если они были. Рассмотреть обращение обязаны в течение 10 дней. Если же срок истек, ответа не последовало или пришел отказ — можно обращаться с исковым заявлением в суд. Тогда дополнительно несостоявшийся путешественник вправе взыскать неустойку и штраф в свою пользу.

Собрать документы

Другой план действий, если туроператор больше не работает на рынке, уточнил эксперт Роскачества. При таком раскладе возвращать уплаченные туристом деньги придется организации, застраховавшей гражданскую ответственность туроператора либо той, которая дала банковскую гарантию. Туристу также нужно подготовить письменное требование о возврате своих кровных.

В нем надо указать:

Ф.И.О. туриста, заключившего договор, его контактные данные — почтовый и электронный адреса, телефон,

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного для финансового обеспечения ответственности туроператора,

номер договора о реализации туристского продукта, дату его заключения, сроки начала и окончания тура,

наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение ответственности,

информацию об обстоятельствах, которые свидетельствуют, что услуги по перевозке или размещению не предоставили, а также о недостатках, если эти услуги хоть в каком-то виде были,

размер реального ущерба, причиненного туристу,

реквизиты документа, подтверждающие отказ туроператора добровольно возместить причиненный ущерб и (или) номер и дату вступившего в силу судебного решения о возмещении туроператором таких потерь, если требование предъявляется по банковской гарантии,

банковские реквизиты для перечисления средств.

К требованию следует приложить:

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность туриста,

копию договора о реализации туристского продукта (если договор оформлялся на бумажном носителе) или договора, оформленного в форме электронного документа,

документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший у туриста в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Ни днем позже

Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование о денежной выплате не позднее 30 календарных дней со дня получения от туриста всех необходимых бумаг.

«Помимо обращения к страховщику или гаранту, можно предъявить требование о возврате денежных средств за турпутевку, предусматривающую выезд за рубеж, объединению туроператоров в сфере выездного туризма», — посоветовал Игорь Поздняков.

Уведомление о начале сбора претензий объединение туроператоров размещает на своем официальном сайте в интернете, добавил эксперт.