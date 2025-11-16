В МВД разъяснили, когда нужно менять загранпаспорт

Заявление о выдаче нового загранпаспорта стоит подавать за полгода до окончания действия старого документа. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

© РИА Новости

«Рекомендованный срок подачи заявления о выдаче нового загранпаспорта — за полгода до окончания действия старого документа», — сказали в службе.

В МВД добавили, что закон позволяет сделать одновременно два документа. Важное условие для этого — второй загранпаспорт может быть только биометрическим.

Подать заявление о выдаче загранпаспорта можно в любом территориальном органе МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через "Госуслуги". Срок оформления документа может составлять 1 месяц, если регионы оформления и постоянной регистрации совпадают.

До трех месяцев может понадобиться, если регионы оформления и постоянной регистрации не совпадают, у гражданина нет постоянной регистрации или заявитель имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.