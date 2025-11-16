Названы пять ошибок в аэропорту, которые превращают вылет в стресс

Старт поездки должен быть комфортным, однако многие пассажиры сталкиваются с ненужными сложностями. Глава турфирмы «Элита Трэвэл» Наталия Оборина назвала пять типичных промахов, усложняющих прохождение контроля.

© runews24.ru

По ее словам, частой ошибкой является опоздание и игнорирование цифровых сервисов. Эксперт посоветовала появляться в аэропорту за два часа до отправления, чтобы избежать спешки и успеть завершить все формальности.

Электронная регистрация значительно экономит время: в аэропорту останется лишь сдать чемоданы.

Оборина отметила, что попытки взять с собой недопустимые предметы создают конфликтные ситуации. К ним относятся жидкости и спиртное, которые были куплены до зоны досмотра. Их все равно изымут.

Эксперт посоветовала заранее снимать аксессуары, часы и ремни. Паспорт лучше держать без обложки, поскольку сотрудники воздушной гавани попросят убрать ее при предъявлении, пишут Хибины.

Оборина рекомендует перенять привычки опытных авиапассажиров. В пример она привела фильм «Мне бы в небо», где главный персонаж показывает образец спокойного и быстрого прохождения всех процедур без излишней суеты.

Ранее туроператор разъяснил изменения для российских путешественников, которые вступят в силу с 2026 года.