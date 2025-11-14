Что поможет туристам не нарваться на мошенников при разблокировке сим-карты

Спустя несколько дней после введения 24-часового «периода охлаждения» – временной блокировки сим-карт туристов, возвращающихся в Россию из-за границы, – IT-специалисты уже предупреждают о вероятных мошенничествах.

Не исключено, что злоумышленники начнут подменять туристам, разблокирующим свой телефонный номер, сообщения для доступа к учетным записям на Госуслугах или в приложениях банков; звонить от имени операторов связи или правоохранителей и требовать продиктовать код из СМС под угрозой полной блокировки телефона. Чтобы выявить потенциальных жертв, возможны и попытки взлома баз данных туроператоров и авиакомпаний с целью выяснить, кто и в какой день возвращается из заграничной поездки.

Избежать неприятностей туристам поможет элементарная бдительность, рассказал «ТурДому» основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов. Прежде всего при разблокировке телефона нужно удостовериться, что вы находитесь на сайте своего сотового оператора по названию домена. Например, megafon.ru, mts.ru, beeline.ru и т. д. В точности скопировать его имя мошенники не могут, при подлоге им приходится заменять, пропускать или дублировать некоторые буквы, либо указывать адрес в другой доменной зоне. Сообщение от оператора должно прийти именно в виде СМС, переходить по ссылкам, полученным через соцсети после подключения к Wi-Fi в аэропорту, ни в коем случае нельзя.

Вот какие дополнительные рекомендации по теме безопасности при разблокировке номера дает одна из нейросетей.

Не сообщайте конфиденциальные данные: никому не называйте ПИН/PUK-коды, одноразовые коды из СМС, пароли от личного кабинета/банка, CVV карт. Оператору для идентификации обычно нужны ФИО, дата рождения и паспорт/договор – не больше. Требуют фото карты/селфи с паспортом по ссылке? Это признак фишинга. Включите двухфакторную аутентификацию, смените пароль перед запросом разблокировки. Защитите финансовые сервисы, привязанные к номеру: временно отключите операции по номеру у банка (смените номер для 3‑D Secure/СМС), поставьте лимиты. После разблокировки номера проверьте: вход в мессенджеры, почту, банк, социальные сети, смените пароли. Не доверяйте «помощникам» в чатах и маркетплейсах – «сотрудники оператора», предлагающие «снять охлаждение за 15 минут», – мошенники.

Ранее мы писали, что некоторые возвращающиеся из-за границы туристы сталкиваются со сбоями при разблокировке сим-карт.