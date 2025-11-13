Что такое овербукинг и почему это до сих пор происходит

В некоторых случаях пассажирам приходится остаться в аэропорту, потому что их рейс попал под «овербукинг». Это ситуация, при которой кресел в салоне оказывается меньше, чем проданных билетов. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, почему случается овербукинг и имеет ли человек право на компенсацию.

Почему случается овербукинг

Как пояснил авиаэксперт, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, в России овербукинг не регламентирован законом, поэтому авиакомпании не имеют права пользоваться этим инструментом. Тем не менее в полетной практике это случается довольно часто. Этому есть две причины.

Технические

«Могла произойти замена воздушного судна из-за неисправности самолета, а резервный борт авиакомпании был рассчитан на меньшее количество пассажиров, поэтому не всех удалось посадить на борт, — пояснил эксперт.

Целенаправленные действия авиакомпании

В этом случае перевозчик пытается минимизировать риски убытков, поэтому продает больше билетов, чем мест в самолете, предполагая, что кто-то откажется от перелета в последний момент, рассказал Гусаров.

«Очень часто пассажиры за три часа до вылета сдают билеты, которые оформлены с функцией 100-процентного возврата, потому что меняются планы или они понимают, что не успевают собраться на рейс. В этом случае самолет улетает с пустыми креслами, а компания теряет часть выручки, потому что не все успевают распродать освободившиеся билеты», — пояснил авиаэксперт.

Если бы овербукинга не существовало, авиакомпании продавали билеты на рейс в несколько раз дороже, отметил собеседник «ВМ».

«Когда авиакомпании определяют стоимость кресла перед полетом, они предполагают, что определенное число пассажиров не придет на рейс, поэтому продают больше билетов, чем мест. Но если исключить возможность овербукинга, перевозчик будет определять цену билета, исходя не из 100 заполненных кресел, а, например из 95. Соответственно, каждое посадочное место будет стоить дороже», — сказал Гусаров.

Не рассчитывайте на компенсацию

Так как запрет на использование овербукинга не прописан документально, авиакомпания может даже не возмещать убытки пассажиру, отметил Гусаров.

«Никакая компенсация при овербукинге не предусмотрена, выплачивать ее или нет, решает авиакомпания, но, с большей вероятностью, она никогда не признается, что продала больше билетов, чем посадочных мест. Поэтому люди, которые оказались в такой ситуации, никак не защищены», — сказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», в связи с жалобами пассажиров обсуждалась идея регламентирования условий овербукинга. Предлагалось прописать в правилах возможность использовать овербукинг, а также определить категории граждан, которые не должны попадать под овербукинг. Речь шла о:

подростках (которые летят одни);

беременных женщинах;

пожилых людях;

матерях с детьми;

инвалидах.

Но пока никаких правил на этот счет не предусмотрено, авиакомпании пытаются решать проблемы пассажиров на свое усмотрение.

«В некоторых случаях предлагается бесплатно повысить класс обслуживания. Если у человека куплен билет в "эконом", но в нем заняты все места, а в "бизнесе" при этом свободно, пассажиру могут предложить бесплатно пересесть туда. В некоторых случаях компании предлагают компенсировать полет, если человеку не подходит альтернативный рейс, предложенный компанией, но это случается в редких случаях», — сказал Гусаров.

Вас не оставят

Но в любом случае авиакомпания не оставит человека в аэропорту, потому что это противоречит правилам воздушных перевозок, заверил спикер.

«По договору об авиаперелетах компания обязуется доставить пассажира в пункт назначения, если он заплатил деньги за перелет. Ему не смогут сказать, что он лишний», — пояснил Гусаров.

Но денежная компенсация для пассажира при этом не предусмотрена, даже если овербукинг произошел по инициативе авиакомпании.

