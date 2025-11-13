В России предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники. Как это может работать

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести предельную наценку на авиабилеты в праздничные периоды. По её словам, перед праздниками цены на перелёты резко растут, и многие просто не могут позволить себе поездку внутри страны. В итоге длинные выходные становятся «временем социальной изоляции и ценового неравенства».

Лантратова предлагает ввести «ценовые коридоры» — диапазон стоимости, за которую билеты можно продавать в определённые даты, сообщило РИА «Новости». При этом отклонение от средней рыночной цены должно быть контролируемым.

Кроме того, депутат предлагает стимулировать раннее бронирование. То есть тем, кто покупает билеты за 30–45 дней до вылета, хотят гарантировать самые выгодные условия.

Что ещё обсуждают

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предложил платить компенсации пассажирам, рейсы которых задерживаются из-за введения плана «Ковёр» — режима, когда небо закрывают из-за воздушной опасности.

Сейчас выплаты предусмотрены, только если авиакомпания сама виновата в задержке. Но Машаров считает, что даже при форс-мажоре пассажиры не должны оставаться ни с чем.