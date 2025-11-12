Как работает механизм заморозки российских сим-карт

С 11 ноября сим-карты людей, возвратившихся из-за границы, начали «замораживать» на сутки. «Вечерняя Москва» узнала, для чего нужна такая мера и как вернуть себе доступ в мобильный интернет и к СМС-сообщениям.

© РИА Новости

Новые ограничения блокируют доступ к мобильному интернету и СМС-сообщениям для всех сим-карт, которые только что вернулись из-за границы. Блокировка длится ровно 24 часа. О том, для чего нужны эти меры и как начать пользоваться интернетом быстрее, «ВМ» рассказал эксперт в области информационной безопасности Максим Рябинкин.

Вопрос 1: Для чего это делают? Как эти меры помогают бороться с дронами?

— Как написали Минцифры, нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России, а не для создания неудобств. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников. Я считаю, что это превентивная мера, направленная на осложнение действий диверсантов, а не на создание проблем обычным туристам.

Вопрос 2: Как проходит верификация для возвращения доступа в интернет? Какие проблемы могут быть и как их обойти?

— Процесс верификации стандартизирован для всех крупных поставщиков связи. Он состоит из нескольких элементов. Автооповещение — после пересечения границы и регистрации в российской сети на телефон приходит СМС-сообщение о необходимости пройти идентификацию и ссылка на официальный сайт оператора.

Верификация — необходимо запросить инструкцию у своего оператора, перейдя по ссылке из СМС (сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор). Или позвонить в службу поддержки оператора. Проверка — оператор в автоматическом или ручном режиме сверяет данные. Процесс может занять несколько минут.

Вопрос 3: Что делать, если во время верификации телефон выдает ошибку, с которой не удалось справиться самостоятельно? Куда обращаться? В ближайшем салоне связи, например, смогут помочь?

— Да. Салоны связи вашего оператора, которые находятся в аэропортах, должны вам помочь. При себе необходимо иметь паспорт РФ. Это будет самый надежный офлайн-способ.

Вопрос 4: Как воспользоваться сервисами такси для того, чтобы выбраться из аэропорта в такой ситуации?

— Можно подключиться к общественной сети. Либо попробовать поймать машину по старинке. Как это делалось до появления приложений с арендой такси. Либо по телефону. В аэропортах могут находиться объявления о такси, работающих в том регионе, куда вы прилетели, стоить это будет дороже, но зато сможете сразу доехать до места назначения без каких-либо проблем.

Вопрос 5: Как можно застраховаться от различных проблем, которые появляются при ограничениях после возвращения из-за границы? Следует ли заранее сохранить скриншоты личных данных и взять с собой пластиковые карты для оплаты?

— В большинстве своем носите с собой «Бэкап» (резервная копия. — «ВМ») ваших данных. Иначе говоря — все необходимые документы в бумажном формате (или цифровом — сохраненные в мобильном телефоне. Галерею у вас не блокируют). А также нужно иметь при себе банковскую карту, чтобы можно было снять наличные в ближайшем банкомате и оплатить ими такси.

Ситуация с «охлаждением» сим-карт — это новая реальность, к которой легко адаптироваться. Просто она требует немного предварительного планирования. Это адекватный ответ на современные угрозы.

Прямая речь

Константин Фролов, экономист, кандидат экономических наук, специалист в банке:

«На операторах эта мера вряд ли скажется. Речь ведь не идет о каком-то ухудшении их услуг. Тем более что любой пользователь может разблокировать себе доступ к мобильному интернету сразу же, пройдя капчу. Так что экономически мера никак не повредит, а лишь улучшит безопасность наших граждан и всей нашей страны».

Как разблокировать?

Никакой паники

При возвращении на Родину из-за границы у вас обязательно пропадет мобильный интернет. Не беспокойтесь, это нормально.

Просто подождать

В течение 24 часов сим-карта полностью «разморозится», и все услуги будут действовать в обычном режиме.

Остерегайтесь мошенников

Проверьте, что ссылка пришла именно от вашего оператора. Можно сверить его номер на официальном сайте.

Ждем сообщения

Если вам нужен доступ в интернет здесь и сейчас, можно разблокировать его вручную. В течение совсем небольшого времени вам придет СМС от вашего мобильного оператора со ссылкой на разблокировку доступа.

Подтверждение

По ссылке вам предстоит пройти капчу — проверку на робота, вроде той, что может встречаться вам в сети: найти фото светофора, собрать пазл, решить пример.