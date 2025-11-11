Мужчина придумал необычный способ пережить стресс во время перелета

Мужчина пронес на борт жареную курицу как питомца «для эмоциональной поддержки». Кадры публикует Telegram-канал «Рутрэвел».

© Unsplash

Уточняется, что молодой человек зарегистрировал жареную курицу как питомца на рейс, объяснив на этапе досмотра необходимость пронести ее в салон «эмоциональной поддержкой».

Сообщается, что никто не стал воспрепятствовать пассажиру в этом. На кадрах видно, как мужчина проносит ее в рюкзаке, обычно предназначенный для перевозки питомцев. На видео также попала недоумевающая проверяющая в пункте досмотра. На одном из кадров молодой человек сидит в кабине самолета и ест курицу из стоящего на соседнем сидении рюкзака.

Ранее собравшиеся в отпуск с кошкой туристы забыли оформить нужные документы и бросили животное в аэропорту. Инцидент произошел в воздушной гавани Бейрута (Ливан), но не уточнялось, куда именно летели владельцы питомца.