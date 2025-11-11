Названы день недели и точное время для покупки дешевых билетов

Российский тревел-блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене. Также блогер рекомендовал искать билеты через компьютер, поскольку для мобильных телефонов агрегаторы часто завышают стоимость.

Самым оптимальным окном для покупки автор назвал период за 54-62 дня до вылета. Если бронировать рейс позже указанного срока, можно потерять 23 процента бюджета.

Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год по России, согласно бронированию, стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а за границей — Таиланд, Узбекистан и Турция. По данным аналитиков, сейчас 58 процентов купленных авиабилетов приходится на внутренние направления, 42 процента — за рубеж.