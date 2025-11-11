Как правильно собрать чемодан в дорогу и ничего не забыть

Собирая чемодан в дорогу, важно составлять список вещей, не заполнять его до краев и не складывать одежду стопками. Такими советами путешественникам в беседе с «Газетой.Ru» поделилась Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки Авитo Путешествия.

© Unsplash

«Начинаем с планирования. Составьте список вещей в заметках, мессенджере или приложении-планировщике на телефоне: туда удобно добавлять новые пункты по мере воспоминаний, так как смартфон всегда под рукой. Когда собираете чемодан, отмечайте галочками то, что уже уложено. Такой шаблон пригодится и для следующих поездок: достаточно просто обновить даты и направления», — объяснила она.

Чтобы не везти лишнего, придерживайтесь простого принципа: не берите больше вещей одного типа, чем будет дней поездки. Например, если отпуск длится неделю, семи футболок достаточно. Универсальная одежда, которую можно сочетать между собой, поможет собрать больше образов.

«Главное правило при упаковке: не складывать одежду стопками, а скручивать рулонами. Так вещи занимают меньше места и почти не мнутся. Если использовать вакуумные пакеты, получится еще компактнее. Вертикальное расположение в чемодане по категориям позволит сразу видеть все содержимое и быстрее находить нужные вещи. Обувь укладывайте по краям или на дно. Внутрь можно засунуть носки, хрупкие вещи или украшения в мешочках», — посоветовала она.

Косметику и средства ухода лучше перелить в небольшие контейнеры и флаконы, поместив в герметичную косметичку: так они займут меньше места и не протекут. Если летите на самолете, обратите внимание на разрешенные для провоза в ручной клади объемы — емкости до 100 мл каждая и до 1 л все вместе — или сразу сдайте косметичку в багаж. Также можно брать твердые шампуни и кондиционеры: они компактнее и универсальнее.

«Чемодан не заполняйте до краев. В поездках почти всегда появляются сувениры, деликатесы и новые покупки. Лучше оставить свободное место заранее. После упаковки вещей сделайте фото: если багаж потеряется, будет проще вспомнить, что лежало внутри», — сказала эксперт.

Собирать чемодан лучше за день-два до вылета. За оставшееся время обычно вспоминаются мелочи: зарядка, аптечка, кепка. Ненужные вещи, наоборот, бросаются в глаза и легко убираются. Принцип похож на онлайн-покупки: добавить в корзину и вернуться через день, чтобы убедиться, что все действительно нужно.