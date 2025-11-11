Эксперт рассказала, как сэкономить на отпуске

Финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова рассказала, что подписки на рассылки турагрегаторов и авиакомпаний позволяют экономить до 90% при покупке авиабилетов.

«Мы должны максимально выгодно и эффективно потратить накопленную на отпуск сумму. Иногда бывает, что на одну и ту же гостиницу или одни и те же билеты у разных агрегаторов выставлены абсолютно разные суммы, поэтому мы должны всё детально проанализировать», — поделилась она в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, билеты будут дешевле в случае вылета в будние дни. А отпуск в низкий сезон или на спаде спроса также обеспечивает путешественникам существенную экономию, превращаясь в выгодное вложение без потери качества отдыха.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на новое исследование писал, что почти каждый четвёртый сотрудник в России рассмотрел бы возможность взять отпуск продолжительностью до одного года.