Клоп в гостиничном номере: что делать и на какую компенсацию можно рассчитывать

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» поделился неприятной историей.

Николай М. заселился в отель в Тверской области, занес вещи в номер и обнаружил на наволочке клопа. Он сразу сфотографировал находку, пошел на ресепшен, показал фото. Номер ему поменяли быстро, но осадочек остался. Что делать, если такое случилось? Редакция обобщила советы юристов.

Нужно сразу зафиксировать факт: сделать фото/видео насекомого, постели, следов укусов (если есть). Потребовать на ресепшен переселения. Оставить письменную претензию на имя администрации. К ней приложить фото, бронь или чек и короткое описание ситуации. Попросить документальное подтверждение: акт о переселении, отметку о принятых мерах. Если требования игнорируют – отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Обязательно нужно сохранить чеки на все расходы: лекарства от укусов, прачечную, переезд в другой отель и т. п. Можно ли вернуть деньги или получить компенсацию? Минимум, на что стоит рассчитывать, – бесплатная замена номера на такой же или лучше. Частичный возврат денег или скидка реальны, если услуга оказана с недостатками. Дополнительно можно потребовать возмещение расходов по чекам и компенсацию морального вреда – чаще через суд, суммы обычно умеренные.

Если гостиница забронирована через агрегатор, то юридическая ответственность – у отеля, но площадка может помочь с коммуникацией.

Адекватные гостиницы обычно не отказывают в переселении, вызывают дезинсекцию и делают «жест доброй воли»: скидку, бесплатный завтрак, услуги прачечной или частичный возврат денег.