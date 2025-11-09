Путешественница назвала продукты, которые туристам стоит избегать в поездке

Блогерша призвала соотечественников внимательно подходить к вопросу питания. Путешественница Елена Лисейкина рассказала, как не попасть в неудобную ситуацию из-за еды в других странах.

Базовые принципы простые — если не знаю, сколько это лежало, из чего сделано и как хранилось, я просто прохожу мимо, — написала она в личном блоге.

Елена подчеркнула, что в путешествиях стоит избегать жареной и жирной пищи, приготовленной на большом количестве масла. Кроме того, враги всех туристов — тёплый майонез, сырые или готовые морепродукты, которые находятся далеко от моря, молочные изделия, продаваемые на рынках, и пирожные, стоящие на витринах в жару.