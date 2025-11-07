Киберэксперт объяснил схему мошенников с горящими новогодними турами

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил, что мошенники обманывают россиян, предлагая горящие новогодние туры, а потом исчезают с переведёнными в качестве предоплаты суммами.

© Unsplash

Мошенники звонят, представляются менеджерами турфирм и предлагают отдых по низким ценам с необходимостью немедленного бронирования, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

После первого платежа аферисты ссылаются на технический сбой, высылают фальшивое подтверждение возврата и просят перевести деньги снова, после чего перестают выходить на связь.

«Если вам поступило подозрительное предложение, не поддавайтесь на давление: прекратите разговор с "туристической фирмой" и продолжайте общение только по официальным телефонным номерам и через электронную почту», — посоветовал Бийчук.

