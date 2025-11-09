Что делать, если номер в отеле не совпадает с фото: права и советы туристам

Многие туристы сталкивались с тем, что номер в отеле не совпадает с фото: вместо моря — стройка, вместо уюта — шум и поломки. Если условия отличаются от обещанных, можно требовать замену без доплаты. Вид на стройку вместо моря: как действовать, если отель обманул ожидания - об этом подробнее на сайте Туристас.

Сразу после заселения проверьте номер и не распаковывайте вещи. Если что-то не так, обратитесь на ресепшен или к туроператору. Сделайте фото, видео, сохраните переписку и описание номера — это поможет доказать несоответствие.

По закону «Об основах туристской деятельности» российский туроператор обязан устранить недостатки без взимания платы. Лучше подать письменное заявление с требованием замены.

В Европе и других странах похожие правила: отели обязаны предложить аналогичный номер. Главное — действовать спокойно и уверенно. С доказательствами вопрос почти всегда решается в пользу туриста.