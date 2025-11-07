Как подготовиться к зимнему путешествию на машине

Для зимнего путешествия за рулём нужно подготовить не только автомобиль, но и самих себя, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Перед длительными поездками в морозную погоду стоит сделать осмотр машины на СТО. Проверить нужно все технические жидкости, уровень и состояния масла и антифриза, приводные ремни, работу генератора. Нужно не полениться и проверить плотность электролита в аккумуляторе и его уровень», — посоветовал он.

Аккумулятор, как и генератор, при наличии мелких неисправностей может подвести в пути, продолжил эксперт.

«В мороз это может быть действительно опасно. Также нужно проверить буксировочные крюки и смазать отверстия под буксировочные петли», — отметил он.

Ладушкин добавил, что к сборам в поездку также стоит отнестись ответственно.

«Необходимо взять с собой несколько хороших тросов, шаклы, они пригодятся в случае поломки или застревания. Обязательно не забыть второй комплект тёплых, желательно специальных непромокаемых зимних вещей на каждого, кто сидит в салоне», — подчеркнул он.

В случае поломки машины, много времени придётся провести на морозе, предупредил специалист.