Как избежать обмана при бронировании жилья на новогодние праздники

Фейковые квартиры: уловки мошенников при бронировании жилья на новогодние праздники
Мошенники активно обманывают граждан при бронировании жилья на новогодние праздники, используя поддельные объявления и чужие квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Марию Спиридонову.
По словам эксперта, аферисты нередко сдают жилье, которое им не принадлежит, не предъявляя никаких документов, или размещают объявления с поддельными фотографиями. После этого они требуют предоплату за «бронь, а затем исчезают.
Кроме того, мошенники привлекают жертв заниженными ценами и создают фейковые сайты вымышленных агентств, чтобы вызывать у арендаторов больше доверия.
Ранее в Казахстане раскрыли новую схему мошенников, которые переводили украденные деньги через счета обманутых подростков. Общий объем незаконных операций превысил 17 миллионов тенге (примерно два с половиной миллиона рублей). Молодежи предлагали стать так называемыми дропперами и получить легкие деньги. За открытый счет в банке мошенники платили от 16 до 24 тысяч рублей, после чего получали полный доступ к операциям по карте.
До этого у москвички выманили 28 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона. Злоумышленники действовали по распространенной схеме. У потерпевшей выманили код из СМС, после чего заявили о взломе ее аккаунта в «Госуслугах. Затем пенсионерку убедили передать свои сбережения курьеру якобы для декларирования. Обман раскрылся, когда пострадавшая пришла в банк, чтобы снять очередную сумму. Курьера удалось задержать, ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество.