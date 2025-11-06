Как избежать обмана при бронировании жилья на новогодние праздники

Мошенники активно обманывают граждан при бронировании жилья на новогодние праздники, используя поддельные объявления и чужие квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Марию Спиридонову.

© Мир24

По словам эксперта, аферисты нередко сдают жилье, которое им не принадлежит, не предъявляя никаких документов, или размещают объявления с поддельными фотографиями. После этого они требуют предоплату за «бронь, а затем исчезают.

Кроме того, мошенники привлекают жертв заниженными ценами и создают фейковые сайты вымышленных агентств, чтобы вызывать у арендаторов больше доверия.

Ранее в Казахстане раскрыли новую схему мошенников, которые переводили украденные деньги через счета обманутых подростков. Общий объем незаконных операций превысил 17 миллионов тенге (примерно два с половиной миллиона рублей). Молодежи предлагали стать так называемыми дропперами и получить легкие деньги. За открытый счет в банке мошенники платили от 16 до 24 тысяч рублей, после чего получали полный доступ к операциям по карте.

До этого у москвички выманили 28 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона. Злоумышленники действовали по распространенной схеме. У потерпевшей выманили код из СМС, после чего заявили о взломе ее аккаунта в «Госуслугах. Затем пенсионерку убедили передать свои сбережения курьеру якобы для декларирования. Обман раскрылся, когда пострадавшая пришла в банк, чтобы снять очередную сумму. Курьера удалось задержать, ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество.