Какие документы нужны домашним питомцам для путешествия за границу

Нередко, отправляясь за границу, хозяева берут с собой в поездку своих питомцев. Красноярцам напомнили, какие документы нужно оформить перед путешествием.

Из Красноярского края в путешествие за границу отправились 26 питомцев. Это 15 собак разных пород и 11 кошек. Это йоркширские терьеры, пушистые померанские шпицы, миниатюрные чихуахуа, сибирские и шотландские вислоухие кошки.

Путешествие домашних животных за границу возможно только под контролем Россельхознадзора. Каждый питомец перед вылетом из страны должен пройти обязательный ветеринарный контроль, получить все необходимые документы для международного путешествия.

Как отметили в региональном ведомстве, вместе с тем управление ведет работу по предотвращению ввоза продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям.

Так, по результатам досмотра пассажиров и багажа 224 международных рейсов было изъято и уничтожено 84,55 кг продукции животного происхождения. Это молочная и мясная продукция, мёд, которые привезли из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.