Туристов по дешевке отвезут в Таиланд на Новый год

Обнаружили в системах онлайн-бронирования относительно недорогие билеты из Москвы на тайский курортный остров Пхукет на новогодние даты.

© tourdom.ru

Места на чартерном рейсе авиакомпании Red Wings отправлением 21 декабря, обратно – через 2 недели, 5 января предлагаются за 85,6 тыс. руб., в тариф включено 20 кг багажа (здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 17:30 1 ноября. – Ред.).

Отметим, что такая цена лишь символически выше, а то и сопоставима с расценками на непраздничные зимние даты по этому направлению. Кстати, альтернатива прямого перелета, «Аэрофлотом», более чем в полтора раза дороже: 110,9 тыс. – только с ручной кладью, а с багажом – все 130 тыс. руб.

Конечно, провести на Пхукете у туристов получится только половину новогодних каникул, и вылетать нужно за неделю до начала выходных дней.

Тем, кто хочет подгадать поездку в Таиланд точно под даты новогоднего отдыха, придется платить за перелет существенно больше. Например, билеты «Аэрофлота» из российской столицы на Пхукет на рейс отправлением 29 декабря, обратно 10 января обойдутся в 224,5 тыс. руб., за перевозку чемодана дополнительно возьмут 21,3 тыс. руб.

Чартер AZUR air на те же даты еще дороже: 357,1 тыс. руб., 10 кг багажа входит в тариф.

Чартерные рейсы по популярным туристическим маршрутам назначаются авиакомпаниями по заказам туроператоров. Перевозка включается в состав турпакетов, но часть мест на бортах может поступать и в свободную продажу. Билеты иногда предлагаются дешевле, чем на перелеты со статусом регулярных.

Ранее мы писали, что в предстоящем зимнем сезоне Таиланд вновь возглавляет рейтинг популярности направлений туризма, подготовленный Службой «БАНКО» по результатам опроса турагентств Москвы и Московской области.