Опытный турист предупреждает: семь самых неудобных мест в поездах

Продвинутый​‍​‌‍​‍‌ железнодорожный путешественник и автор блога «1520. Все о путешествиях», который провел в поезде больше сотни ночей, рассказывает, какие места в вагонах стоит избегать.

В плацкарте и купе, пожалуй, самыми некомфортными считаются места рядом с туалетом – 35 и 36, где дверями и смывом постоянно шумят и мешают спать. И вообще, можно смело говорить, что худшее место в плацкарте – это верхняя боковая полка 38 рядом с туалетом.

Что же касается двухэтажек, то здесь чересчур проблемные места — верхние полки второго этажа, так как там нет окна, а и опущен потолок. Плюс к этому, на втором этаже летом душно – вентиляция никакая и от нагрева крыши становится еще жарче. Стоит также обращать внимание на те купе, где окна не открываются – как правило, это места напротив аварийных выходов: 9-12 и 21-24 в старых вагонах, 5-8 и 29-32 в новых.

Также неудобными считаются места над колесных тележками – в первом, восьмом и девятом купе, где особенно слышен стук колес. В скоростных поездах «Ласточка» самые некомфортные места у дверей – здесь постоянно толкаются и проходят другие пассажиры, да и для ног места ​‍​‌‍​‍‌мало.